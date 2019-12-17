檢測設備廠致茂電子(2360)第四季營運比第三季持續增溫，10月及11月單月營收均回復年成長的趨勢，公司預期量測儀器事業下半年營收將可優於上半年，法人預期整體第四季營收可望創今年單季最佳紀錄。

另外，致茂接單傳捷報，旗下電池芯測試系統接連獲得台灣知名材料廠與日本電池大廠採用。

致茂Chroma 17011雙向能源回收式充放電測試系統，通過日本電池大廠嚴苛的性能考查，在電流響應速度、量測精度、輸出轉態波型、穩定度、控制反饋速度等項目表現優異。Chroma 17011也獲得台灣知名材料廠採用。

致茂第四季在半導體及Photonics測試及電池檢測等市場需求持續成長帶動，營運將可望優於第三季表現。展望2020年，法人看好，在5G效益，加上智慧手機將可望導入更多3D感測後鏡頭等趨勢下，致茂業績將可望優於2019年表現。

致茂繼10月營收創下今年新高達14.97億元，比去年同期逆轉為成長0.87%；11月營收13.21億元，雖月減11.77%，但年增11.53%。2019年1-11月營收122.5億元，較去年同期減少21.85%。

致茂第三季稅後淨利4.8億元，季成長1%，每股盈餘為1.16元。邁入第四季，公司預期量測儀器事業體下半年營收仍將可優於上半年。

致茂第三季總合併營收為34億元，季增4%，但較去年同期下滑13%。稅後淨利4.8億元，季增1%，但較2018年同期下滑22%。每股盈餘1.16元。前三季合併營收94億元，較去年同期減少27%；稅後淨利12.5億元，較去年同期下滑40%，基本每股盈餘為3.03元。

(時報資訊)