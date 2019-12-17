漢翔與洛馬公司今天簽署策略聯盟合作協議書，促成台灣成為F-16戰機亞太維修中心，漢翔(2634)董事長胡開宏表示，過去20幾年來，F-16一直肩負台灣領域空防重責大任，本次與洛馬簽署策略聯盟合作協議是一大突破，希望在政府國防自主的政策指導下，能夠將戰機的產製及維修在地化。

胡開宏指出，目前漢翔計有超過800名被洛馬認證合格的專技人員從事F-16戰機性能提升，獲得洛馬11項特殊製程認證，授權製造23項F-16戰機相關零組件及線束，並獲得洛馬公司50多份能力證書，使得漢翔成為洛馬公司在台灣最緊密的專業合作伙伴。

立法院於審查購機特別預算條例時亦通過附帶決議，期透過工業合作計畫增加國內產製項目及建立相關能量，並要求建立F-16機隊亞洲維修中心。因此，漢翔身為國內航太產業重鎮，將透過洛馬公司協助積極爭取零件產製、技術轉移，最終希能盡速成立F-16整體維修中心，希望成為空軍F-16機隊維保最堅強的後盾。

(時報資訊)