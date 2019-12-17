阮昭雄指賴士葆烏龍爆料 要賴拿出證據 12:562019/12/17 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 日前國民黨立委賴士葆在立法院質詢時，指稱接到陳情，有公股行庫對貸款客戶表示，只要客戶對某些綠營候選人捐款，就可以調降貸款利率，但是被八大公股行庫董事長否認。對此，民進黨發言人李晏榕（右）、何博文（左）及台北市立委參選人阮昭雄（中）17日召開「賴士葆烏龍爆料 ‧把銀行當政治提款機」記者會，呼籲賴士葆不要躲在言論免責權的保護傘下，用含沙影射的方式指控，要求賴拿出證據，公開說明清楚。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日前國民黨立委賴士葆在立法院質詢時，指稱接到陳情，有公股行庫對貸款客戶表示，只要客戶對某些綠營候選人捐款，就可以調降貸款利率，但是被八大公股行庫董事長否認。對此，民進黨發言人李晏榕、何博文及台北市立委參選人阮昭雄17日召開「賴士葆烏龍爆料 ‧把銀行當政治提款機」記者會，呼籲賴士葆不要躲在言論免責權的保護傘下，用含沙影射的方式指控，要求賴拿出證據，公開說明清楚。 (中時 ) #賴士葆 #公股 #立委 #行庫 #客戶 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北立委選情 國民黨搶7民進黨拚9＋1 04:102019/12/13 地方新聞 遠航停飛 政院要求公股行庫確保債權 23:182019/12/13 財經 客戶追單 松翰全年業績拚正成長 04:092019/12/14 證券．權證 副總統陳建仁成超級助選員 屏東跑透透為3立委候選人拉票 19:122019/12/15 政治 自然人董事新制稀釋公股席次 財部請金管會明訂提名方式 23:222019/12/15 財經 公股持股彰銀 躍升至35％ 04:102019/12/16 金融．稅務 行庫衝刺聯貸 緊貼政策走 04:102019/12/16 金融．稅務 台北最新民調出爐 藍立委陷空前危機 11:382019/12/16 政治 顧立雄提案彰銀增設獨董 恐釀五大問題 12:432019/12/16 財經 賴士葆爆料：阮昭雄對賭百份漢堡嗆拿證據 11:002019/12/17 政治 政治熱門新聞 將再度與韓合體直播？館長揭曉答案網暴動 - 政治 蓋牌效應沒了？沈富雄預言選舉結果 - 政治 獨／成政治打手？！國產署明地毯式開挖 李佳芬父砂石場 - 政治 門神打臉賴神！韓粉看到這大叫：天機已現 - 政治 他列韓國瑜13項政績 網瘋傳讚：大贏陳菊 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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