日前國民黨立委賴士葆在立法院質詢時，指稱接到陳情，有公股行庫對貸款客戶表示，只要客戶對某些綠營候選人捐款，就可以調降貸款利率，但是被八大公股行庫董事長否認。對此，民進黨發言人李晏榕、何博文及台北市立委參選人阮昭雄17日召開「賴士葆烏龍爆料 ‧把銀行當政治提款機」記者會，呼籲賴士葆不要躲在言論免責權的保護傘下，用含沙影射的方式指控，要求賴拿出證據，公開說明清楚。

(中時 )