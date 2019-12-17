國民黨市議員林汝洲指出，過去議事運作都是如此，如有爭議要修正，未來可再研商議事規則！（陳世宗攝）

台中市議會17日通過台中市109年度總預算及附屬單位預算案，民進黨團立即召開記者會強烈指責，國民黨嚴重違反議事規則，粗暴運作，多數暴力，民進黨拒絕接受，並且行文內政部要求解釋決議是否合法。國民黨市議員林汝洲指出，議會程序一切合法。

國民黨市議員林汝洲指出，過去議事運作都是如此，如有爭議要修正，未來可再研商議事規則！昨天已完成二讀是不容抹滅！

「違法預算」、「多數暴力」，針對市府明年度總預算案審查結果，民進黨團召開記者會表達強烈抗議，黨團總召李天生還原政黨協商經過，他說，當時大家不歡而散，國民黨、親民黨相繼離席，民進黨建議刪減預算，不被議長接受，事後議長自行撰寫結論，大家並未簽名認同，民進黨表示憤怒及抗議；至於以往政黨協商則是有參加人員簽名。

何敏誠議員指責，國民黨和議長粗暴運作，在大會中並未充分討論，議長在兵荒馬亂中敲槌結束議程，由於二讀會並未進行「逐條朗讀」、「廣泛討論」，違反議事規則規定，他建議在今天上午補正程序，但仍不被接受，完全不尊重議事規則，明顯多數暴力。

林德宇議員強調，國民黨多數暴力，踐踏議事程序，強行通過預算案，對於代表民意的25位民進黨議員棄之不顧，態度傲慢粗暴，是台中市議會最黑暗的一天，

周永鴻強調，109年度預算各機關政務經費支出都大幅增加，多數用在辦理活動，但是人口數並未增加，也沒有行政區調整等重大政策，並不合理，要表達嚴重抗議；上個會期曾經有二讀沒有朗讀事件，事後議長補正，有前例可循，要求設法補救。

江肇國議員批評，國民黨團和市府有計畫的護航，原本有80天的會期，卻只排定70天，同時限縮議員發言權，不重重議事規則，議長並提出虛擬的協商結論，出現嚴重違法、瑕疵，民進黨一直堅持刪除150億元，為市民把關，但不被接受，議會決議愧對市民，是台中市議會最沈淪的一天。

事後民進黨團召開臨時黨團會議，一致決議行文內政部，要求解釋台中市預算案審議過程是否合法。

(中時 )