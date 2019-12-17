▲南開科大學生聚神的聆聽民主法治教育課程。（楊樹煌攝）

南開科技大學生活輔導組為培養學生正確民主法治教育觀念，特邀草屯分局偵查隊至學舉辦校園防制詐騙教育暨預防犯罪宣導，讓學生講解法律常識及反詐、反毒等相關議題，提升學生自我保護意識，免於誤觸法網及被害。

活動由經驗豐富的偵查佐張加宏介紹社會常見詐騙類型及偵辦實例，如假檢警詐騙、猜猜我是誰、網路購物詐騙、利用釣魚網址騙取個資等，分析各種詐騙手法，藉以提醒同學們熟記關鍵字「1聽、2掛、3查證」及反詐騙專線「165」，加深學生印象，提高警覺，以免淪為被害。

另也針對新興毒品的態樣、成分、使用後對人體的影響，以及相關法律規定，逐一說明。包括介紹新興毒品有偽裝成各式各樣的包裝，如小惡魔、卡通、新奇圖案的咖啡包、彩色膠囊、糖果、軟糖及毒郵票等，藉以引起年輕學子好奇心。警方特別提醒學生千萬不要受到引誘而嘗試或接受來路不明的飲料、食物。

警方除在現場發放各項宣導文宣，並也特別舉辦「有獎徵答」贈送精美宣導品，期能從宣導中讓學生獲得正確觀念，偵查隊員的用心，精彩地演出，不但帶動熱絡的氣氛，也讓參與活動的老師及學生都收獲良多。

(中時 )