即將邁向 2020 年，你已經做好來年的計畫，準備好在一年之初有個好的開始嗎？知名手遊《Pokémon GO》在 2019 年 12 月的社群日(Community Day)結束後，很快跟玩家們預告了 2020 年 1 月份的社群日日期，訓練家們現在就可以提前記下日子，提前做好準備囉。

根據《Pokémon GO》官方部落格資訊，2020 年 1 月份的社群日時間已經公布，時間就是 2020 年 1 月 19 日星期日。具體活動時間仍舊是 11:00~ 14:00，雖然寶可夢主角尚未公開，預計活動內容會跟先前的社群日很類似，活動時間內提供捕捉寶可夢可獲得的星星沙子 X2、捕捉寶可夢可獲得的XP X2，孵蛋所需的行走距離是平常的1/2 等等獎勵。

社群日當日主角公布後，按照先前規劃在當日指定活動時間內進化至最終型態，能學會使用「招式學習器」或是「特殊招式學習器」仍舊無法學會的社群日特別招式，是一個難得的進化機會。雖然官方還沒有公布 2020 年 1 月份的社群日主角，但知名網站《Pokémon GO Hub》推測有機會是「波加曼」(Piplup)，不知道會不會準確預測。

在 2020 年 1 月份社群日日期公開後，2019 年 12 月 17 日起，《Pokémon GO》到 12 月 28 日止，天天都有獨特的冬日活動。玩家們趁著年底前也可以好好抓寶，充實自己的背包，讓你成為更厲害的訓練師吧。

(中時電子報)