北市選舉無效之訴敗訴定讞 柯：將由選委會說明 13:172019/12/17 中時 張立勳 、 范揚光 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 針對丁守中提出選舉無效訴訟遭判敗訴定讞，台北市長柯文哲表示，他不是被告，將交由北市選委會對外說明。（范揚光攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨台北市長候選人丁守中提出選舉無效訴訟，今二審判丁敗訴，不得上訴、不得提起再訴。台北市長柯文哲17日表示，因為法律訴訟對向是選委會，他不是被告的人，將由選委會開記者會說明。 丁守中去年市長選舉以3000多票敗給柯文哲，隨即提起選舉無效訴訟，一審敗訴，經上訴，今高等法院宣判，判丁敗訴，全案定讞。 柯文哲今出席C1D1簽約典禮受訪指出，因為法律訴訟對向是選委會，他不是被告的人，將由選委會開記者會說明。下午北市選委會將在2時對外說明。 (中時 ) #選委會 #敗訴 #訴訟 #選舉 #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 被指2024沒機會 柯P：阿扁少算一樣 12:052019/12/13 政治 人因夢想而偉大 柯文哲參選2024 16:172019/12/13 政治 陳菊欠千億 柯酸難怪韓落跑 14:432019/12/13 政治 若小英贏綠委單獨過半 柯P喊：太可怕 15:122019/12/13 政治 遭批用錯誤訊息 柯P：陳菊出來講清楚就好了 12:092019/12/14 政治 5成郭粉不挺 柯P：若跟郭一樣就同一黨就好 12:282019/12/14 政治 郭柯合體 為李縉穎吳達偉站台 13:562019/12/14 政治 柯P假日輔選行程滿滿 幫何景榮站台 17:002019/12/14 政治 獨家》柯文哲暗助陳明義 力抗民進黨 11:252019/12/15 政治 民眾黨後援會長 為藍軍助講 04:102019/12/16 地方新聞 政治熱門新聞 將再度與韓合體直播？館長揭曉答案網暴動 - 政治 蓋牌效應沒了？沈富雄預言選舉結果 - 政治 獨／成政治打手？！國產署明地毯式開挖 李佳芬父砂石場 - 政治 門神打臉賴神！韓粉看到這大叫：天機已現 - 政治 他列韓國瑜13項政績 網瘋傳讚：大贏陳菊 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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