中國互聯網金融協會17日公布的「中國互聯網金融年報2019」指出，2018年，個體網路借貸平台數量和借貸餘額規模呈下降趨勢，整體風險水準大幅下降。截至2018年末，全國運營平台1726家，年減51.64％。年末貨款餘額人民幣（下同）8,696.5億元，較上年同期下降27.96％。

中新社報導，報告稱，下一步隨著專項整治力度不斷增強，存量違法違規機構和業務活動將加速清退，大量機構面臨良性退出或轉型，行業規模和參與人數將繼續下降。

此外，大陸國家發改委17日舉行例行記者會，發改委發言人孟瑋表示，截至2019年12月上旬，各地已登記進入的PPP監測服務平台專案近7千個，總投資超過9兆元。其中，已批復可研報告或履行核准、備案手續，以及通過可行性論證、實施方案審查的重點推進項目近4千個，總投資超過5兆元，主要集中在城市基礎設施、農林水利、社會事業、交通運輸、環保等領域。

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