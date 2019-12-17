遠航停飛風暴愈演愈烈，金管會也遭殃。金管會主委顧立雄17日指出，有媒體報導說遠航借貸案，金管會發函給合庫涉及官商勾結，「我要鄭重澄清，請相關媒體要審慎查證，不要鬼扯一通。」

據鏡週刊報導，民航局發現遠航挪用22億元有財務風險後就發文提醒放款的合庫銀行，而金管會竟行文合庫，要求不必理會民航局來文。對此，顧立雄表示，當時貸後管理有發現遠航將這些款項交給關係人，已發函請合庫改正，合庫在106年底時也改正了，107年完全改正，將關係人資產全轉給遠航，所以沒有讓遠航隱藏錢的問題。

顧立雄進一步澄清，說金管會將民航局的發函轉給合庫要如何幫忙遠航，「我沒辦法接受這樣的講法。」若真的要幫遠航，就不會把民航局的函轉給合庫，我們會發給合庫就是要他們去查明，怎麼會是我們去幫他們背書。

顧立雄表示，金管會並沒有要求合庫不必理會民航局的示警，而是要求合庫要按5P原則檢視，合庫董事長雷仲達也說了，接到金管會的函後就立刻去處理，所以並沒有護航之事，該報導接下來還說得更狠，說什麼官商醜態「這能聽嗎？」

(工商 )