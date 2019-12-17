一名網友在臉書社團「爆料公社」表示，他接到日本朋友的訊息，強烈抗議台灣遊客到日本湯泉泡湯偷拍，還將照片發到IG嘲笑「看到這麼多遛鳥俠」，引起日本人公憤，發了一封抗議信。

這封透過翻譯系統的抗議信內容為：「喪盡天良，實在丟盡台灣人的顏面，強烈譴責不允許這種行為，台灣是個美麗的國家，有著充滿人情味及熱情的寶島，卻被這些無恥之徒的行為，台灣前輩多年來辛苦建立而起的國際優贊形象名聲，將毀於一旦，實在痛心！發出網路眾人連合譴責聲明！」。

台客偷拍上網嘲笑行為引起日本人不滿。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

台客偷拍上網嘲笑行為引起日本人不滿。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

原PO表示，台灣遊客到日本湯泉未經他人同意偷拍裸體下半身照片，並將照片張貼在IG搏友人開心愉悅，此行為已嚴重觸犯刑法，令眾多日本人憤怒生氣，強烈表達對此不滿。

還說：「已經不只一次看到台灣團客帶手機去日本大眾湯拍照了，一群人吵吵鬧鬧大聲喧嘩還拍照，他們進來後，原本在裡面的日本人都離開了，我真的覺得台灣人超丟臉！」。「相信網路這麼發達，不少各地方習俗與當地禁忌相關訊息，不難查到，如果是跟團，導遊也會稍做提醒，但，難道真的是因為台灣人『自由』慣了嗎？「不尊重他人文化就不要到別人國家旅遊！」「在台灣安逸久了 沒在外面碰點事情真的都不怕！」。

★中時電子報關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

(中時電子報)