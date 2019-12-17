總統府天諭照片瘋傳 原作者駁斥要求撤圖 13:062019/12/17 中時電子報 李慈音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統府。（示意圖／中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日前網路上流傳一張總統府照片，就在總統府的正上方，白雲圍繞，且清楚呈現數字「2」，引發熱議。對此作者出面駁斥，對於照片遭盜用感到荒謬且憤怒。 該照片拍攝者收到網友提醒，得知2009年在總統府前拍攝的照片遭盜用，且認為韓國瑜當選是天意一事，感到十分荒謬與憤怒，強調拍照是記錄生活的方式，也從不改圖，希望轉傳此圖的相關平台能道歉並撤圖。 對此，中時電子報先前未經作者同意逕使用轉貼圖片，對此表示道歉，並已再刊登作者說明。 (中時電子報) #照片 #總統府 #拍攝 #憤怒 #生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 中油「2019綠色生活創意設計大賽」167隊激烈角逐 19:322019/12/13 財經 明志科大等三校獲綠色生活創意設計大賽金獎 20:452019/12/13 財經 潘政琮對手作弊 高球前輩憤怒 15:582019/12/15 體育 蜘蛛水蛭大軍嚇壞吳念軒 劇組潛入「按摩院」做功課 20:422019/12/15 娛樂 iPhone用戶快看 Twitter可支援Live Photos 11:062019/12/16 科技 披薩盒為何不是圓的？原因太聰明 21:232019/12/16 日常 蔡玩網紅無底線 總統府淪道具 00:042019/12/17 政治 蔡玩網紅無底線 總統府淪道具 04:102019/12/17 政治要聞 帥氣李懿仙女王思偉 伊林美人迎春 04:102019/12/17 娛樂新聞 邀網紅住總統府 喜樂島：請文總公布明細 12:522019/12/17 政治 政治熱門新聞 將再度與韓合體直播？館長揭曉答案網暴動 - 政治 蓋牌效應沒了？沈富雄預言選舉結果 - 政治 獨／成政治打手？！國產署明地毯式開挖 李佳芬父砂石場 - 政治 門神打臉賴神！韓粉看到這大叫：天機已現 - 政治 他列韓國瑜13項政績 網瘋傳讚：大贏陳菊 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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