日前網路上流傳一張總統府照片，就在總統府的正上方，白雲圍繞，且清楚呈現數字「2」，引發熱議。對此作者出面駁斥，對於照片遭盜用感到荒謬且憤怒。

該照片拍攝者收到網友提醒，得知2009年在總統府前拍攝的照片遭盜用，且認為韓國瑜當選是天意一事，感到十分荒謬與憤怒，強調拍照是記錄生活的方式，也從不改圖，希望轉傳此圖的相關平台能道歉並撤圖。

對此，中時電子報先前未經作者同意逕使用轉貼圖片，對此表示道歉，並已再刊登作者說明。

(中時電子報)