難道是詐騙太猖狂！台中市警察局第三分局東區分駐所12月9日10分鐘內在同一家超商兩度發現疑似有民眾遭交友軟體詐騙，幸經員警耐心說明，成功阻詐。

東區分駐所副所長徐孟廣、警員王柏皓12月9日晚間至轄內超商巡邏時，發覺眼前排隊結帳的年輕男子神色緊張欲購買遊戲點數，員警直覺有異上前關心，25歲的劉男才緩緩向警方透露，他透過交友軟體認識網友，聽從對方「證明自己不是警察」的說法，一時不察將身分證拍給對方，未料卻被詐騙集團要求立即購買遊戲點數拍照回傳，否則就要去他家「給他好看」。

員警一聽馬上告訴劉男這就是典型的交友詐騙說辭，先騙取重要證件獲得個資，再藉此要脅要去住家、學校或公司對你不利，讓人心生畏懼，最終目的就是騙取錢財。就在員警向劉男解說詐騙集團慣用套路的同時，超商店員急忙跑來告訴員警，疑似又有件類似的受騙案件。

員警趕緊找到店員指稱的男子，發現該名男子正在接聽詐騙集團指示購買遊戲點數的電話，55歲的許姓男子見警方上前還一臉狐疑，直到見警方未事先知悉，卻對他與網友的對話內容瞭若指掌，才驚覺事有蹊竅，2名男子均感謝員警熱心提醒，讓他們免於遭到詐騙。

警方也呼籲，民眾接獲是類電話或訊息，若不慎將個人重要資訊交給對方，即便購買遊戲點數，對方仍會持續恐嚇企圖騙取更多款項，此時切勿乖乖聽從詐騙集團指示，應立即停止與對方聯繫，或求助警方才能避免更大的損失。

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(中時 )