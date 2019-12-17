《產業》漢翔結盟美國洛馬，蘇貞昌：盼精進共創雙贏 13:072019/12/17 時報資訊 林資傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 漢翔今（17）日與美國洛馬公司（洛克希德馬丁, Lockheed Martin）簽署策略聯盟合作協議書，未來將以設置F-16戰機亞太維修中心為目標。行政院長蘇貞昌出席致詞時表示，國防需要空防、空防需要戰機、戰機需要維修，希望雙方合作愉快、日益精進、共創雙贏。 因應未來F-16機隊所需維護需求，漢翔攜手戰機製造機美國洛馬公司，今日於沙鹿廠區簽署合作協議書。代表洛馬公司簽約的副總經理勞德代爾（Randy Howard），也特別準備一架F16V模型飛機致贈蘇貞昌。 (時報資訊) #蘇貞昌 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇貞昌自嘲「全國最出名顏面神經麻痺的人」 21:242019/12/14 政治 柯轟陳菊讓高雄負債3千億 蘇貞昌：她是五星級市長 18:122019/12/15 政治 蘇貞昌為鄭朝方站台 強調中央只有鄭朝方ㄟ通 18:412019/12/15 政治 蘇貞昌、賴清德、吳秉叡齊呼「三張選票顧台灣」 18:402019/12/15 政治 賴清德、鄭文燦、蘇貞昌聚三重 集中火力為余天站台 21:572019/12/15 政治 回應波特王事件 蘇貞昌強調民主自由重要性 20:372019/12/16 政治 受年改影響？ 退役F16技師不願到漢翔 11:172019/12/17 政治 漢翔與洛馬公司 簽署策略聯盟合作協議 11:302019/12/17 財經 漢翔與洛馬簽合作協議 推台成F-16亞太維修中心 12:332019/12/17 軍事 蘇揆出席漢翔典禮致詞僅1分鐘 現場來賓錯愕 12:592019/12/17 政治 財經熱門新聞 陸被川普抓到把柄 關稅戰恐釀經濟危機 - 財經 下個台積電？老謝：台企翻身 2產業拚進世界排名 - 即時 台積電撐腰 聯發科天璣1000報價獅子大開口 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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