漢翔今（17）日與美國洛馬公司（洛克希德馬丁, Lockheed Martin）簽署策略聯盟合作協議書，未來將以設置F-16戰機亞太維修中心為目標。行政院長蘇貞昌出席致詞時表示，國防需要空防、空防需要戰機、戰機需要維修，希望雙方合作愉快、日益精進、共創雙贏。

因應未來F-16機隊所需維護需求，漢翔攜手戰機製造機美國洛馬公司，今日於沙鹿廠區簽署合作協議書。代表洛馬公司簽約的副總經理勞德代爾（Randy Howard），也特別準備一架F16V模型飛機致贈蘇貞昌。

(時報資訊)