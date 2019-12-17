雙子星開發案今日正式簽約，由台北市長柯文哲與台北雙星董事長許崑泰共同簽署投資契約，預計115年興建完成。許崑泰對第一次開標並沒獲選，僅說當下覺得是沒有緣分，那時出的價格是依房地產的現況來評估，並非把未來十年、二十年的價格都算下去。

後來投審會退回第一順位投資人，許崑泰笑著說，只覺得峰迴路轉又回來了，當然會擔心房市景氣又往下，不過，當初的算法都估算了，團隊有豐富經驗與開發成績，非常有信心能把案子做很成功完美。

柯文哲今日致詞時說，雙子星案有五次流標、拖了十三年，上任後花了兩年時間把法律程序解決掉。他說，全案預估投資金額達新台幣606億元、開發量體預估16.6萬坪，預計簽約後6年9個月可興建完工，未來預估將提供1.6萬個就業機會，完工後北市府每年有18.7億租金收入及增加房地稅收約14.6億元，且每年可創造千億元以上經濟產值。

許崑泰說，自已是土生土長的台灣小孩，對台灣土地有豐富的感情，團隊有豐富經驗與開發成績，加上本身有科技製造、建築開發、商用不動產經營的實力，將打造與市民共享台北雙子星，這是台北建城的起點 ，能看到不同時代台北人建城的記憶。

(時報資訊)