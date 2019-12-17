典禮結束後柯文哲（右）與許崑泰（左）在建築模型前交換意見。（范揚光攝）

台北市府捷運工程局今（17）日舉辦「台北市西區門戶計畫台北車站特定專用區C1／D1東半街廓土地開發案（俗稱台北雙子星聯開案）」簽約典禮。交通部長林佳龍出席致詞時表示，本案開發將成為台北市「城中城」的節點，更將成為民眾對都市生活想像、體驗座標的原點，交通部作為本案的「地主」，期盼儘快完工。

交通部長林佳龍表示，2005年交通部與北市府簽署行政契約，委託北市府進行桃園機場捷運，三重段到台北車站的工程，也作為土地開發的主管機關，他今天的出席不僅是見證15年前就該簽的這項「首都地標、台北門戶」開發案，另一方面，交通部（台鐵局）也是本案的最大地主，而時間就是開發案最大的成本及不確定性。

林佳龍說，「台北雙子星」的開發，將使得六鐵共站有了更好的地標，讓民眾可以體驗車站不只是交通來往運輸之處，更能滿足生活所有需求，這也是符合交通部正推動的「環島高快速鐵路網」的理念，也就是「西部高鐵、東部快鐵」的主軸，讓南北延伸連結，讓都會區內的車站、捷運跟大眾運輸系統連結起來，用BOT做國土開發。

(中時 )