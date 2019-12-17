受到熱錢流入的影響，台幣兌美元持續升值，因接單旺季，今年全年營收可望締造歷史次高紀錄的復盛（6670），因近期出口訂單比重，屬於高毛利率的一號球桿，可望抵銷台幣強升的衝擊，使得這家國內高爾夫球桿頭代工龍頭的全年營業毛利率，維持在近期的高檔。

台幣兌美元，受到外資熱錢流入的影響，17日上午盤中，最高來到30.131元，許多以美元為收入計價貨幣的上市櫃公司，帳上匯兌損失多寡，受到關注。

復盛應用科技發言人許廷儀17日表示，復盛近期出貨的產品，以毛利率較高的一號開球桿頭的比重較多，台幣近期持續升值的負面衝擊，「是會有影響」，不過，二者可望多少抵銷一些，而相關費用的提列比率，也將因營業額的增加而遞減。

正處於旺季的復盛，今年前11月營收152.39億元，11月單月營收約17.64億元，許廷儀指出，今年的訂單，不是問題，根據目前在手訂單，12月的營收將比11月好一些。

法人推估，如果復盛FOB交期準時，12月營收可望介於18到19億元之間，全年可望衝破170億元，超越2015年的170.02億元，成為歷史次高，復盛歷史最高營收是2013年創下的182.5億元。

復盛近3年來的營業毛利率，屬於上升的，2018年營業毛利約24.59％，比2017年的23.70％，高約0.89％，2019年前3季約24.46％，也比2018年前3季的23.98％，高約0.48％。

(工商 )