路透引述聯合國安理會的決議草案指，中國及俄羅斯計劃提出解除對北韓的部分制裁，包括出口雕像、海鮮及紡織品。報導稱，俄羅斯稱此舉是為了鼓勵華盛頓和平壤之間展開對話。

草案還提出，要求解除對北韓民眾在海外工作的限制，並且終止執行2017年一份決議中提出的、在下周前將所有在海外工作的北韓人遣返回國的要求。草案也提出朝韓間的鐵路和公路合作專案不應受到聯合國制裁。目前還不清楚議案何時提上安理會表決。

據悉，一份決議要獲得通過，需要在安理會15個成員國中獲得九票贊成，並且五大常任理事國美國、法國、英國、俄羅斯和中國未投下反對票。

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vassily Nebenzia）表示，「我們並不趕時間」，並稱與安理會成員的協商將從當地時間17日開始。他表示，他們提議解除的制裁「與北韓的核計畫沒有直接關係，這是人道主義問題」。

但美國對此不表認同。美國國務院一位官員表示，現在不是安理會考慮解除對北韓制裁的時候，因為北韓正威脅進行更嚴重挑釁，拒絕會晤討論無核化，而且繼續維持並推進已被禁止的大規模殺傷性武器及彈道導彈計畫。

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