北韓近期動作連連，不僅在上周宣布進行了一次重大試驗後，又遭外界發現去年廢棄的核試驗場出現重啟跡象；不過，正值北韓動作連連之際，大陸與俄羅斯16日聯手向聯合國安理會提案，要求解除部分對北韓制裁，不過此舉立即遭美反對，稱「不是時候」。

根據美聯社報導，陸俄建議對北韓制裁的部分，包括口紡織品、海產及雕像、其人民在外國工作與匯款回國的限制，以及兩韓鐵路及道路等項目，並指出這些解除這些制裁項目，將有助於北韓人民的生計。

該草案也歡迎華府與北韓繼續任何層級的對話，旨在建設新的美朝關係與多邊互信，並致力分階及同步地建設持久穩定的半島和平。陸俄是在16天前提出此一草案，正在金正恩與美國之間的無核化談判時限到期前提出。

不過據路透社報導，一名美國國務院官員表示，平壤當局正擴大威脅與挑釁、拒絕會面討論無核化、被禁止的大殺傷力武器和彈道飛彈計劃，安理會現在不是考慮對北韓解無制裁的時候。

此外，對於近數週來緊張情勢不斷升高，美國總統川普16日也表示，現在美方正密切關注北韓的一舉一動，但「如果北韓有某些事『正在計畫中』，我會感到失望」。

(中時電子報)