國民黨苗栗立委候選人徐志榮17日成立南庄競選總部，前縣長劉政鴻到場幫忙拉票。〔謝明俊攝〕

國民黨苗栗立委候選人徐志榮17日成立南庄競選總部，南庄鄉長邱梓增出任競總主委。〔謝明俊攝〕

國民黨苗栗立委候選人徐志榮，17日上午接連成立南庄及三灣的競選總部，包括前縣長劉政鴻及縣議長鍾東錦都到場力挺，南庄鄉長邱梓增與三灣鄉長溫志強都接下競總主任委員，全力挺韓國瑜及徐志榮當選。劉政鴻上台發言時詢問台下民眾，這3年過得好不好？批蔡英文購買F-16戰機，讓美國把我們當成傻瓜，鍾東錦則痛批卡神，偷偷躲起來罵人還有錢賺，這是從古到今未有的事。

17日上午，徐志榮先到南庄參加競選總部成立大會，並在國民黨南庄黨部祭拜眾神，祈求選期過程一切平安。劉政鴻、鍾東錦、縣議員楊文昌及當地鄉代、村長多人都到場支持。出任徐志榮南庄競總主任委員的邱梓增在台上表示，上一次立委選舉，南庄贏了對手陣營500多票，這次是不是要再贏更多？引來台下民眾大聲歡呼附合。

劉政鴻上台發言，詢問台下民眾，這3年來你們覺得過得好不好？民眾大聲回應：「不好！」劉政鴻抨擊蔡英文政府兩岸關係、一例一休都搞得大家亂七八糟，南庄以前在馬英九任內，觀光人潮擠到爆，現在都不好，向美國買武器，F-16的價格和F-35竟然是同樣價格，這是不是把我們百姓當成傻瓜？

劉政鴻說，他過去當立委時和韓國瑜做過同事，他堅信韓國瑜是清廉的，法令規定，政府機關採購10萬元上都要公開招標，卡神拿了5千萬、6千萬都不用，蔡英文政府養了一大堆肥貓，劉政鴻問民眾：「這樣公平嗎？」

縣議長鍾東錦接力批判執政黨，現在民進黨執政下，電視台主持人、名嘴亂報一通，新聞採訪都前他們要的片段來扭曲報導，完全沒有道德，卡神楊蕙如很過份，專門躲起來罵人，他從來沒想過如今有一天，竟然可以偷偷躲起來說人壞話，還有錢可以賺，這是從古至今沒有過的。

徐志榮等人接著轉往三灣鄉競選總部會場，依例先祭拜天公等眾神明，新求保估諸事平安，也請諸神庇佑韓國瑜和徐志榮都能高票當選，三灣鄉長溫志強出任徐志榮三灣鄉競總主任委員，拜託鄉親總統票投韓國瑜、立委票投徐志榮，政黨票則要投給國民黨。

國民黨苗栗立委候選人徐志榮17日成立三灣競選總部，三灣鄉長溫志強出任競總主委。〔謝明俊攝〕

國民黨苗栗立委候選人徐志榮17日成立南庄競選總部，獲贈好采頭。〔謝明俊攝〕

國民黨苗栗立委候選人徐志榮17日成立南庄競選總部。〔謝明俊攝〕

(中時 )