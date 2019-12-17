高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）共砸下14.44億元，進行兩岸擴產計畫，將於明年下半年完成，第一期計畫投產。其中，大陸嘉興和新及淮安和新兩廠專注生產汽車、電動車零件；而台灣全興廠作為集團總部，並生產硬碟零件及自行車精密零件等高端產品，集團預計五年後集團營收，將可翻倍。

至於和勤今年度美系電動車營收占比，可由去年度的1％，再提高至4％，明年因產品規格與訂單增量，營收占比可提高至一成，算是公司營運成長較大的產品項目。 因應客戶訂單增量需求，和勤展開產線整改與兩岸擴產，未來汽車、硬碟零件兩大業務，將分別於大陸及台灣生產。主因除了因應中美貿易戰的發展及客戶期待外，更可降低運輸、裝運等管理成本，發揮更高的經濟效益，產能提高，加上成本降低的加乘效果，創造集團營收、毛利率，都提升的獲利優質成長。

大陸嘉興和新及淮安和新總經理呂宏義表示，和勤今年度汽車營收占比，由去年度67％，再增至72％，明年上看75％，且汽車及電動車零件客戶主要市場在大陸；同樣地，硬碟占比由去年度的33％，再降至25％。 呂宏義指出，嘉興和新第五車間擴產計畫，預計總投資額人民幣6,500萬元，第五車間建成後，將現有的研磨設備與電鍍設備，搬遷至第五車間，其中，第五車間的電鍍線，設在二樓，以防電鍍污水及化學藥劑，可能洩漏污染到土地；另也將所有會產生污水及污泥的生產工藝，整合到同一車間集中管理，以符合環保法規。

和勤表示，現有在嘉興和新廠房，已沒有多餘空間，可投放新的設備，因近兩年快速投入新設備，造成空間不足產線規劃紊亂，增加搬運成本。

呂宏義透露，在客戶訂單成長，及多項新產品量產、新客戶訂單的需求下，去年下半年啟動擴產計畫，嘉興和新廠第五車間去年第四季動土，目前廠房已經完成八成，等產線設備進廠後，預計明年第二季可試產，第三季投產。

至於硬碟機構件目前於台灣完成前段沖壓後，再運送至嘉興和新廠做後段電鍍，徒增運送及包裝成本。中美貿易戰後，和勤也配合客戶的出貨地做調整，明年擴產完成後硬碟產品將全部移回台灣全興廠生產，未來除硬碟機構件外，全興廠也將做為集團營運總部，並設立研發中心，將公司精密沖壓的競爭優勢，拓展到電動車、航太、醫療器材及高端自行車等領域。 全興廠規劃投資金額9.44億元。其中，5.05億元購置彰化全興工業區既有既有廠房，作為擴產基地，其餘資金將陸續投入廠房增建、修繕與投資設備，今年7月中旬獲經濟部投資台灣事務所通過「歡迎台商回臺投資行動方案」，享有政府補助銀行委辦手續費1.5％。

未來全興廠房可滿足短中期沖壓、模具、電鍍製程需求，第一階段先建置沖壓線，預計明年第三季投產；第二階段明年底前，建置表面處理製程與硬碟機構件產線小量生產，待通過客戶認證後，預計2021年開始量產。

和勤表示，近年來全球硬碟的需求量，雖不如往年盛況規模，不過受益於5G、雲端、物聯網等商業應用高階機種的需求量逐年攀升，硬碟機構件的需求，將由屬於量大毛利低的薄板2.5吋機型，轉向屬於量少毛利高的厚板3.5吋機型，加上硬碟零件生產難度加深，將更凸顯和勤在硬碟市場上的競爭力，公司部分硬碟新產品今年下半年進入量產，銷售額預期仍能往上成長。

集團總部將於明年第三季啟用，除了硬碟機構件外，全興廠也將生產汽車及高端自行車精密零件，預計全興廠產值在五年內，能超越過去台灣廠僅生產硬碟機構毛胚件的高峰。

和勤落實集團兩岸明確分工、導入精益生產，及調整產品組合，加上配合產能擴充，營收規模將逐年以雙位數成長幅度遞增，目標在五年內營收翻倍；在管理及生產成本有效降低之下，公司產品平均毛利率，將回到歷年高檔水準，營收與毛利率雙雙提升，創造獲利優質成長。

(工商 )