遠航上周無預警宣布停業後，雖再度申請復飛，但勞動部早已會同地方勞工局處啟動預警式勞檢，勞動部今（17）召開記者會，勞動部部長許銘春表示，經勞檢遠航5個據點及張綱維名下的6家公司，包括遠行旅行社、名人旅行社、樺福建設開發公司、樺壹租賃公司、遠向建設公司及銘漢建設開發公司，以及5家關係企業則有樺福育樂公司、樺澄開發公司、柏德開發公司、樺澎開發公司及樺璽公司，勞檢結果並無欠工資及勞健保情事，也會發現異常的大量解僱。

針對現行大量勞工解僱保護法，對於無預警停業無法即時限制負責人出境，許銘春指出，從遠航案可發現，大解法對此這類型確實有無法有效即時阻止負責人出境的狀況，幸好勞動部與移民署馬上同步示警，後來由檢察官約談後才正式限制出境，未來會審慎研議，是否針對大解法中，有關無預警停業狀況等情況進一步訂出有效措施，保障勞工權益。

台北市勞動局上周在第一時間已進入遠航台北總公司勞檢，但為防止遠航其他五個營業據點及張綱維名下的多家投資公司也有財務問題。勞動部也啟動「預警式入廠訪查」，在上周五發函給各地方勞証主管機關，要求協助前往訪視清查公司營運狀況。

許銘春表示，職安署昨（16）啟動勞檢遠航的5個營業據點台中、高雄、金門、澎湖、桃園等，近三個月都無積欠工資或欠繳勞健保費用，未有大量異常解僱勞工情事。

至於張綱維擔任負責人的6家公司，以及名下投資企業，其中3家雖有營業登記，但無營事實，分別是樺福育樂、柏德開發及華璽公司，其餘公司目前也都無欠工或勞健保情事，也未出現大量異常解僱勞工之情事。但關係企業之一的樺澄開發公司，因某專案營運狀況欠佳，21名員工將在月底陸續分批資遣，目前勞資正在協商中。

(工商 )