趙正平近日錄中天《麻辣天后傳》，最近連尬三部戲的他看起來容光煥發，整個人足足小一號，他透露自己因拍戲需要，從7月初至今瘦了8公斤，現在70公斤，希望可以再減3到5公斤。喜歡美食的他不走極端忌口減肥的方式，採取少量多餐，「我沒有刻意飢餓減肥，三餐還是正常吃，吃得很精緻。」加上早晚都運動，體重成功下降。

趙正平表示：「我每天都走1個小時的跑步機，因為跑很傷膝蓋，所以用走的；還有滾輪100下，核心肌群跟腿都練，瘦了看起來就有精神。」他透露每天喝2000CC水，所以就算少量多餐，也不會覺得飢餓，唯一可惜的就是酒不能喝，因為熱量太高。被問太太看到瘦身成功的他，是否重回甜蜜期，他笑稱，「太太說沒感覺，她每天看，我比較常被很久沒見的人說變瘦。」

趙正平為拍戲減重。（中天提供）

趙正平近日忙拍戲，他提及當初因導演一句話開始減重，「他說不要看起來像年紀很大的人，不然平常不會刻意減肥，又不是神經病。」最近連尬3部戲的他挑戰男2、男3角色，積極在戲劇領域發展，被問到之後是否專心拍戲，他笑稱，「沒有啦，有工作就會做啊。」至於作品內容，他表示有簽保密條款，目前暫不透露，作品應是明年問世。

(中時 )