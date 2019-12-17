35歲男星高以翔因在大陸節目《追我吧》錄影時不幸猝逝，台灣綜藝天王吳宗憲卻在接受訪問時表示，高以翔的死是「韓國人害的，韓國綜藝太智障。」這些言論兩周後在韓國發酵，韓國網友群起激憤認為莫名其妙，對此曾在台灣發展的韓籍藝人宋讚養特地拍了一支影片止血，希望不要無限上綱到全台灣民眾。

韓國網友與媒體撻伐吳宗憲的莫名怪罪韓國，宋讚養拍片發聲表示他一人無法代表台灣。（圖／翻攝自宋讚養Youtube）

吳宗憲指稱高以翔之死是因為韓國綜藝節目，這點引發韓國網友群起撻伐，不少韓國媒體也開始報導這位在台灣有影響力的主持人講出的這番話。宋讚養透過影片表示，台灣的輿論對此「感到生氣，大多數台灣人覺得是他（吳宗憲）個人的意見，並不能代表全台灣」。

在韓網越演越烈避免韓國網友因為一個人而從原本關心台灣的狀態，變成莫名仇恨台灣，他決定拍片解釋整件事的經過。宋讚養也強調，韓國演藝圈、韓國文化、真人秀、綜藝節目等，都跟高以翔過世的事情跟一點關係也沒有。

宋讚養拍片發聲希望韓國網友冷靜不要造成台韓仇恨

(中時電子報)