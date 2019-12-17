為迎接明年東京奧運大量觀光客，日本政府將從2020年春天起在成田機場、羽田機場及關西國際機場使用臉部辨識技術，簡化旅客行李檢查及登機流程。

日本經濟新聞報導，只要旅客在劃位時拍攝臉部照片跟護照照片吻合，在出境時的行李檢查及從登機口搭機時，都不再需要出示護照與登機證。日本已經導入臉部辨識的出境審查，此舉將擴大臉部辨識應用範圍。

國際線旅客可以在劃位時拍攝臉部照片並製作ID，將登機證及護照資訊登錄進臉部辨識系統，之後不管是行李檢查還是從登機口搭機時，都不再需要護照跟登機證。

日本已在包括上述3個機場等國內主要機場，啟用臉部辨識出境及入境審查的自動通關；但連在行李檢查及登機口都使用臉部辨識系統，在全世界仍屬罕見。

透過大幅活用臉部辨識系統，希望能夠簡化機場繁雜手續，並縮短行李檢查等場所的等待時間，為明年夏天的東京奧運盛會做好迎接更多觀光客的準備。

這項新系統的財源來自於今年一月開徵的的國際觀光旅客稅（出境稅）。

日本政府希望明年能達成訪日觀光客4000萬人次目標，這套臉部辨識系統也有助訪日外國觀光客更方便進出日本。

日本將實施「事前審查」（preclearance）制度，派遣入境審查官到外國機場，針對訪日觀光客在當地機場先完成入境日本審查。目前已知第一波將用在台灣旅客前往函館、仙台、秋田等日本13處機場，盼縮短入境等待時間，未來也將依序針對其他國家與地區實施。

(中央社)