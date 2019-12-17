真是好貴的一坨屎。彰化市一名張姓男子今年3月間酒駕騎機車，因違規左轉遭到員警攔檢，員警見他渾身酒氣便要求他熄火進行酒測，未來張男便開始「盧小小」，不但拒測，還當場拉屎在褲子裡，並將手將糞便掏出猛砸員警頭臉，伸入褲子內挖出糞便朝警方臉部猛力砸去，高等法院將張男判刑10個月定讞，可易科罰金10萬，若加上拒測罰單9萬，張男為這坨屎至少要付出40萬代價。

張男是在今年3月22日晚間，與友人聚餐後騎機車騎車返家途中，見到路口綠燈未依二段式左轉，當場遭路口執勤員警攔下，當場要求張男機車熄火下車酒測。未料張男開始發起酒瘋，一直嚷著想要上廁所解放。

員警當場拒絕並表示，先酒測完在帶她回派出所上大號，但張男仍舊嚷著要現場上廁所。想不到下一秒，他就一股腦解放在內褲中。同時還當場將手伸進去，掏出一坨屎，猛往員警的臉上和身上砸。

倒楣的員警慘遭糞襲後，忍著滿身臭氣，現場就來一個大外割將張男壓制在地上上銬，並帶回派出所，同時對他開出拒絕酒測罰單及提出妨害公務告訴。

張男出庭時還辯稱，自己不是故意要拿糞便丟警察，事警察自己站在他前面才會被丟到，但法官勘驗過錄影蒐證畫面後，發覺張男根本就是刻意攻擊警察，因ˇ將他判刑10個，但可以科罰金30萬元。

(中時電子報)