立法院休會前夕，藍綠雙方攻防下「毒品危害防制條例第四條、第六條及第三十一條之一條文修正草案」國民黨立委沈智慧堅持新興毒品只要製造與販賣一克都不能有，唯被民進黨上修至五公克以上才違法。沈智慧痛批民進黨再度以席次優勢祭出表決手段封殺國民黨零容忍版。

17日上午國民黨團黨基於對校園毒品應「零容忍」，採取對持有第三、四級毒品純質淨重刑責，提出持有重量的修正動議。將原協商後持有重量定「五」公克嚴格限縮為「一」公克以上持有者即課予刑責。但是被民進黨在投票表決後封殺。也就是說，沈智慧國國民黨的法案主張，「若持有10包各0.1公克，即有刑責處罰」，但民進黨和其友軍把處罰標準放寬到「持有50包各0.1公克，才有刑責處罰」。但是這個提案被封殺。

表決前沈智慧發言指出，民進黨版提出的50包「容忍量」還是有買賣的誘因，如果孩子是我們心中的最愛，只因為5公克和1公克的差別是怕校園的孩子因此而犯法，這種理由家長能接受嗎？

沈智慧質疑，我們可以有一年緩衝期，讓行政部門可以聯手合作，共同打擊校園毒品，怎麼會做不到校園毒品零容忍？那是行政部門從來沒有橫向聯繫，一起共同來打擊校園毒品氾濫的問題。

沈智慧說，她和國民黨的一貫主張，就是校園毒品「一克不能留」。今天民進黨強行通過的法律，是對毒品氾濫的寬容。她和國民黨一定在2020選後，再戰「毒品危害防治條例」，為家長老師學生，完成「校園毒品零容忍」的修法。

(中時 )