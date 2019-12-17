立法院院會今日上午三讀通過刑事訴訟法修正案，擴大預防性羈押適用範圍，過程中時代力量一度提出要將危害國家安全、重大經濟犯罪也拿入得預防性羈押罪名範圍，但其提出的再修正動議遭民進黨挾立院過半優勢席次封殺否決。

時代力量立委黃國昌指出，常有重大金融犯罪者在判決確定前由於訴訟期間拖太長，不斷在投資市場當中侵害投資大眾權益，因此時代力量提出將法務部界定的金融犯罪包含在預防性羈押罪名當中。此外為了配合強化國家安全，如有違反國安法嚴重侵害國家安全且犯罪嫌疑重大，有納入預防性羈押必要。

民進黨立委周春米則表示，刑事訴訟法修正草案又稱為兩公約修正草案，在我國將兩公約納入國內法之後，修正原法不符合兩公約之處，讓我國刑事訴訟制度能成為人權保障的基石。時代力量提出修正動議，輕率擴大預防性羈押範圍。刑事訴訟法的防性羈押指的是對於一再反覆實施侵害人身安全、妨害居住安寧、破壞社會秩序的嫌犯，透過羈押手段暫時將他隔離於社會大眾之外。預防性羈押範圍是以被告將來犯罪的高風險作為前提，但仍是尚未發生的罪，與刑事訴訟法的無罪推定原則存在緊張關係。

周春米還說，預防性羈押修正草案目的在補足現行羈押規範的不足，時代力量提出用預防性羈押對付國安與金融犯罪，但這些犯罪都是五年以上重罪，透過一般重罪羈押就可以解決此一問題。而且這類案件涉案人數、被害金額、證據眾多，偵查審判重點在於保全證據、防止被告逃亡，運用一般羈押防逃才是正解，但時代力量立法說明是空白的。

因此最後時代力量修正動議被否決，通過民進黨的版本，將再犯率較高之重罪、侵害身體自主權或性自主決定權之犯罪、加重詐欺罪等類型，列為預防性羈押之對象。

(中時 )