勞保是勞工應有權益，別讓自己的權益睡著了！有民眾詢問勞保局，因傷病申請公司留職停薪，勞保還能繼續加保嗎？勞保局表示，若勞工符合某些特殊條件，即使是在沒有工作的情況下，仍可繼續加保，其中就包括傷病留職停薪這一項。

大家都知道，「勞保」是需要在有工作的狀況下才能加保，但有些特殊情況，可以在沒有工作的情況下參加勞保！

勞保局日前在臉書粉絲團表示，如果已勞保的勞工有以下情況，可允許繼續加保。1.應徵招服兵役。2.派遣出國考察、研習或提供服務。3.因傷病請假致留職停薪，普通傷病未超過1年，職業災害未超過2年。4.因案停職或被羈押，未經法院判決確定。

勞保局指出，在兵役、派遣出國、因傷病留職停薪、因案停職的情況下，勞工如願意繼續加保時，投保單位不得拒絕。繼續加保期間，公司應繼續為該員工繳納保險費，因傷病請假致留職停薪者，應另檢附醫院或診所診斷書。

至於育嬰留職停薪是否可加保，勞保局表示，只要任職滿6個月後，每一子女滿3歲前，都可以申請育嬰留職停薪，至該子女滿3歲止，但不得逾2年。如果若同時扶養子女2人以上，其育嬰留職停薪期間應合併計算，最長以最幼子女受撫育2年為限！

若是職災勞工醫療期間退保，勞保局表示，受保險人得繼續參加勞工保險普通事故保險，至符合請領老年給付之日止。但職災勞工已領取勞保失能給付，且經評估終身無工作能力者，則不得繼續加保。

另外，參加勞保滿15年勞工若被公司資遣或辦理退休，又尚未符合請領老年給付的條件，同樣也能獲得加保的保障。勞工局說，勞工若想繼續參加普通事故保險，可在離職的當日辦理續保手續，如因故未及於離職當日辦理續保，應於離職退保的當日起2年內辦理。

(中時電子報)