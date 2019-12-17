香港米其林二星級年菜「阿一鮑魚--金玉滿堂富貴年菜組」。圖：東森提供

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金鼠年即將來臨，為了照顧廣大會員們新年闔家團圓的好口福，東森購物2019年菜與年貨電視特別節目與網路預購即日起熱鬧開跑，推出以《名人上菜》為主題的6-10件組合類別，例如「名廚溫國智代言開運富貴年菜豪華超值組」、「世大運主廚食神阿彰師豪華團圓年菜回購組」、「美食節目主持人焦志方推薦五福臨門吉慶團圓宴」。

另還有香港米其林二星級年菜「阿一鮑魚--金玉滿堂富貴年菜組」、「金牌師傅方政裕幸福團圓年菜組」、「2020金牌廚神陳志昇如意呈祥年菜組」、「台北喜來登米其林二星珍品御饗年菜組」，不僅訂價上討個新年發財吉利好兆頭、年菜組合內容也講究澎湃大氣、真材實料，加上名人名廚加持效益發燒，特別受到採購年菜族群的青睞。

今年的價格區間方面，以5~6道菜而言，價格帶約在1000-2000元左右，12到14人的頂級年菜價格約在5000元左右；東森購物網也推出許多千元有找的5道菜的高CP值組合，適合過年拜拜、小家庭在過年期間方便調度運用，為主婦族群省煩惱。

東森購物電視購物彭執行長表示：「東森購物銷售年菜4年來，業績不斷大幅度成長，從2016年7,300萬元、2017年賣破億元翻倍成長、2018年的1.2億元、2019年的1.3億元，東森購物觀察2019會員購買年菜數據發現，消費族群以女性7成為主，男性則佔3成；主要落在50～59歲佔近4成最多，其次才是60～69歲、40～49歲。

購買通路最多的為電視，之後依序為網路、MOD和電話行銷、型錄，而相較於單品分別採買，套餐組合的銷售件數逐年增加，顯示一次購足更能吸引會員，從年菜採購歷年趨勢觀察，因此也樂觀預期今年年菜銷售量將可較去年再成長超過30％以上」。

東森購物指出，「佛跳牆」為連續3年居冠的年菜熱銷品項，幾乎是年菜必備菜色，東森購物今年特別力推年年熱銷第一名的【胡媽媽灶腳--豪華極品花膠金湯佛跳牆】，集結花膠、鮑魚、干貝等十三珍熬燉之精華，以48小時文武火候精燉之特選老母雞湯底海陸鮮味匯，東森價$1680。此外像烏魚子也是會員採買年菜的重點單品，東森購物也隆重精選推出「雙料冠軍-嘉義頂級黃金烏魚子超值組」，東森價$2980。

而面對團圓大菜，廚房裡的主婦神具當然也不能少，今年東森購物的年貨大街也更加豐富澎湃，年夜人氣美食更推出「漁季正宗日本北海道頂級干貝鮮甜組」、「好食讚日本北海道頂級鮮甜干貝賀歲組」、「好食讚天王雙拚酥脆雞塊多汁雞肉丸歡慶組」、「認明正宗蔣哥金門高粱半筋半肉牛肉爐熱銷組」以及廚房裡不能少的調味神器「日本嚴選森產業香菇醬油露回甘組」、「欣泰-黑豆釀造壺底醬油嚐鮮組」，讓您闔家在金鼠年的一開始就能天天好口福、闔家都幸福、事事受祝福、開門聚五福、全年都旺福。

針對電視購物、型錄等通路，即日起到2020年1月31日前購買年菜年貨，最高可回饋20％東森幣、凡於2019／12／11~20202／1／15 活動期間，購買東森購物型錄食品類和保健食品類商品各一件即可送Mister Donut六入甜甜圈，語音訂購更可現折100元、即日起~12／31凡購買型錄商品任兩件即贈東森購物「金鼠年獨家設計款燙金紅包袋」。

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