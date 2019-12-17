DRAM價格於明年第一季可望止跌，NAND Flash價格並已提前觸底反彈，有利記憶體模組廠營運。記憶體模組廠宇瞻(8271)、廣穎電通(4973)、品安(8088)第三季獲利均明顯上升，今日隨著產業前景看法樂觀，帶動股價大漲。

宇瞻第三季受惠記憶體價格止跌回升，單季合併營收18.29億元，季增率約2%，單季毛利率衝上23.32%，較去年同期大幅提升8.69個百分點，季增5.51個百分點；單季稅後純益1.35億元，季增率約81%，年增率約39%，創近六年來單季新高，基本每股盈餘達1.34元。

宇瞻今年前三季合併營收55.64億元，年減22.9%；隨著記憶體價格於第三季彈升，前三季毛利率拉升至18.75%，年增4.89個百分點；稅後純益2.77億元，年減5.75%，基本每股盈餘2.74元。

廣穎電通第三季稅後淨利5615萬元，季增2.3倍，每股純益0.88元；帶動前三季每股純益為1.31元，年增逾三倍，並為近三年同期新高。廣穎前三季營收27.72億元，毛利率15.64%，年增4.75個百分點；稅後淨利8304萬元，年增309.53%，每股純益1.31元。

品安今年提高代工比重，營運調整效益顯現，前三季稅後淨利1.22億元，較去年同期之虧損明顯轉好，每股純益2.02元。

品安第三季營收4.11億元，季增23%；毛利率上升至23.89%，較第二季拉升約7.3個百分點，稅後淨利5887萬元，季增1.47倍，並為26季新高，每股純益0.97元。品安前三季營收11.76億元，年減6%，毛利率18.75%，較去年同期大升16.31個百分點，稅後淨利1.22億元，前三季每股純益2.02元。

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新調查，DRAM現貨價的翻揚，改變市場氛圍。在預期性心理帶動下，有利於合約市場買方的備貨意願提高，目前預估合約價可能提前至2020年第一季止跌。DRAMeXchange對2020年價格預測進行修正，2020年第一季時，雖然標準型記憶體、利基型記憶體與行動式記憶體價格預估仍較前一季小幅下跌，但伺服器記憶體有機會領漲，帶動整體DRAM平均銷售單價較前一季持平。

(時報資訊)