隨著近期國際鋼價傳出一片漲聲，貼進市場行情，開月盤的中鴻(2014)最快明年1月內銷盤價就可望止跌翻漲。外資連八天買超中鴻共達4148張，中鴻今股價開高走高，盤中漲0.11元至10.1元，回到票面價之上。

中鋼董事長翁朝棟上周六(14日)在中鋼48周年廠慶活動上表示，展望明(109)年鋼鐵市場，隨著亞洲各鋼廠1月的盤價皆陸續開漲盤，審慎樂觀預期第一季的鋼價可望逐步回升；且隨著美中第一階段貿易協議達成共識，可望讓鋼市加速回溫。

中鴻本季盤價逐月下調，明年1月外銷價則已率先止跌回升；近期再隨著國際鋼價大幅提振；中鴻預計本月底前開出的明年1月內銷盤價擬將調漲，將中止今年下半年以來的鋼價跌勢。

近月國際鋼價一路走揚，其中，美國鋼價持續走升，且市場預期美國鋼廠可能第四輪漲價。美國當地熱軋流通行情每公噸達到620美元以上，較第一波起漲點已上漲逾110美元，漲幅超過20%。同時，大陸寶鋼剛開出的2020年1月盤價，全面上漲，其中熱軋每公噸大漲人民幣200元，且鞍鋼熱軋也大漲人民幣150元；另外，台塑河靜鋼廠明年1月熱軋每公噸上漲20～25美元，2月報價每公噸再漲15～20美元。

(時報資訊)