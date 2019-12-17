國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉透露這幾天有市民朋友向她指出，對手民進黨籍立委蔡適應的看板及文宣上「基隆」二字的撰寫頻頻出錯，她表示，教育與文化的教導不容許出錯。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉透露這幾天有市民朋友向她指出，對手民進黨籍立委蔡適應的看板及文宣上「基隆」二字的撰寫頻頻出錯，她表示，教育與文化的教導不容許出錯。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉透露這幾天有市民朋友向她指出，對手民進黨籍立委蔡適應的看板及文宣上「基隆」二字的撰寫頻頻出錯，她表示，教育與文化的教導不容許出錯。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉透露這幾天有市民朋友向她指出，對手民進黨籍立委蔡適應的看板及文宣上「基隆」二字的撰寫頻頻出錯，她表示，教育與文化的教導不容許出錯。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉透露這幾天有市民朋友向她指出，對手民進黨籍立委蔡適應的看板及文宣上「基隆」二字的撰寫頻頻出錯，她表示，教育與文化的教導不容許出錯。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉於17日早上至基隆七堵百福車站向路過市民問早，現場有同黨籍副議長林沛祥及市議員楊秀玉一同聲援，宋瑋莉透露這幾天有市民朋友向她指出，對手民進黨籍立委蔡適應的看板及文宣上「基隆」二字的撰寫頻頻出錯，她表示，教育與文化的教導不容許出錯，並強調正確的用字遣詞，才能給予下一代正確的文化建構。

宋瑋莉談及自己的政見中，有關基隆文化傳承及海洋學術發展的主張，她指出自己持續要求中央政府應盡速推動國立海科館內之海生館的興建，並指出海洋是建構基隆的一大要素，而海科館也提供海洋科技文化的發展及研究非常顯著，但原定在海科館內興建的海生館，因原承包廠商倒閉，以致於胎死腹中，她痛批這也是至今蔡政府毫無作為，所導致海洋文化停滯的元兇。她強調，只有由政府推動盡速興建海生館、豐富海科館內容，才能帶動海科館的學術研究繼續有進展，也才能更進一步的吸引基隆在地觀光人潮湧進。

爭取連任的民進黨籍立委蔡適應17日下午也邀請到交通部長林佳龍到基隆七堵的河道旁，勘查國道拓寬及聯絡道設置的相關事宜，並隨後也邀請觀光局、基隆市政府、市議員張秉鈞等，前往外木山停車場進行興建自行車道的勘查，並希望為了基隆市民的權益，可以盡速推動興建。

(中時 )