為儘快救出受困的礦工，貴州警消、醫護人員齊聚廣隆煤礦。（取自新浪微博＠貴州消防）

貴州省黔西南布依族苗族自治州委宣傳部證實，今天（12月17日）凌晨1點30分左右，貴州省安龍縣廣隆煤礦發生一起煤與瓦斯突出事故，當時有23人在井下作業，截至中午1點，僅有7人安全升井，14人遇難，2人仍受困。

事故發生後，貴州省州縣三級黨委、政府負責人即趕赴現場啟動應急方案，組織應急、能源、公安、消防、安監、衛健等相關部門全力展開搶險救援和事故調查工作。

廣隆煤礦2005年6月在貴州黔西南州安龍縣戈塘鎮成立，法定代表人為許萬平，註冊資本1500萬元人民幣，經營範圍為原煤的開採及銷售；設計生產能力每年45萬噸，建設地點位於安龍縣戈塘鎮，礦井設計可采儲量1300.28萬噸，服務年限21.4年。

不過，該煤礦成立至今，多次違法被罰。澎湃新聞援引大陸國家信息中心主辦的「信用中國」資料顯示，廣隆煤礦曾因無照生產經營原煤，2012年3月被安龍縣市場監督管理局執法人員行政處罰，沒收違法所得。

安龍縣人民政府2019年9月18日也曾公示，指貴州省煤監局盤江分局曾到涉進行中秋節前的安全巡查，查出廣隆煤礦有7項隱患，因而下達執法文書。

(旺報 )