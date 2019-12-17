蔡英文競辦發布《下一個四年，長照2.0升級》政見影片 13:482019/12/17 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文競選連任辦公室17日召開《下一個四年，長照2.0升級》政見影片發布記者會，民進黨不分區立委被提名人吳玉琴（圖）說明蔡英文總統的長照2.0政策再生級方案。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文競選連任辦公室17日召開《下一個四年，長照2.0升級》政見影片發布記者會，民進黨不分區立委被提名人吳玉琴（中）與競辦發言人廖泰翔（右）、顏若芳（左）一起喊著「小英再四年，照顧更周全」，爭取選民支持蔡英文連任。（劉宗龍攝） 蔡英文競選連任辦公室17日召開《下一個四年，長照2.0升級》政見影片發布記者會，會後媒體詢問對總統選情的看法，競辦發言人廖泰翔（圖）表示，目前無論總統或政黨支持度，民進黨都有向上或領先的趨勢。（劉宗龍攝） 蔡英文競選連任辦公室17日召開《下一個四年，長照2.0升級》政見影片發布記者會，民進黨不分區立委被提名人吳玉琴說明蔡英文總統的長照2.0政策再生級方案。 (中時 ) #長照2.0 #長照2 #蔡英文 #政見 #影片 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜反守為攻 蔡英文露疲態 04:092019/12/13 論壇廣場 近半數長照家庭未得任何資源 家總點出4大缺失 15:182019/12/13 生活 張善政嗆蔡 抗中保英救自己 04:092019/12/15 政治要聞 波特王大膽狂撩 蔡英文竟慌了拍桌 13:232019/12/15 政治 小英彰化踢足球、揮棒球 「派對開始囉」 16:302019/12/15 政治 洪慈庸選情陷膠著 蔡英文連3周助選 18:212019/12/15 政治 蔡英文： 勇敢逗陣去投票，三張選票顧台灣 20:552019/12/15 政治 蔡還在講話台下已走一半！從民進黨造勢看出致命傷 09:212019/12/16 政治 韓競辦舉蔡10大政見 批蔡政府像「渣男政府」用芭樂票騙票 13:472019/12/16 政治 毫無破綻？蘇煥智坦言蔡英文最大罩門是... 09:252019/12/17 政治 政治熱門新聞 蓋牌效應沒了？沈富雄預言選舉結果 - 政治 獨／成政治打手？！國產署明地毯式開挖 李佳芬父砂石場 - 政治 將再度與韓合體直播？館長揭曉答案網暴動 - 政治 T台民調出爐 韓支持度回穩韓黑驚呆了 - 政治 門神打臉賴神！韓粉看到這大叫：天機已現 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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