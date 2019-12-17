蔡英文競選連任辦公室17日召開《下一個四年，長照2.0升級》政見影片發布記者會，民進黨不分區立委被提名人吳玉琴（中）與競辦發言人廖泰翔（右）、顏若芳（左）一起喊著「小英再四年，照顧更周全」，爭取選民支持蔡英文連任。（劉宗龍攝）

蔡英文競選連任辦公室17日召開《下一個四年，長照2.0升級》政見影片發布記者會，會後媒體詢問對總統選情的看法，競辦發言人廖泰翔（圖）表示，目前無論總統或政黨支持度，民進黨都有向上或領先的趨勢。（劉宗龍攝）

蔡英文競選連任辦公室17日召開《下一個四年，長照2.0升級》政見影片發布記者會，民進黨不分區立委被提名人吳玉琴說明蔡英文總統的長照2.0政策再生級方案。

(中時 )