鄭朝方在「水潤肌」篇政見要達成「飲排分離」。（鄭朝方競選總部提供／羅浚濱新竹傳真）

鄭朝方對維護空氣品質，在「涵氧肌」篇政見主張補強科技執法。（鄭朝方競選總部提供／羅浚濱新竹傳真）

鄭朝方「逆齡肌」篇政見，興建溪南國民運動中心，促成頭前溪運動光廊。（鄭朝方競選總部提供／羅浚濱新竹傳真）

「記住美麗不是天生的！」新竹縣第二選區民進黨立委候選人鄭朝方政見創意十足，透過面膜行銷方式推出「新竹縣美麗日記」政見3部曲，將生硬政見讓選民都能輕易理解，網路上露出後，網友紛表示「好有創意!」

鄭朝方的「新竹縣的美麗日記」，將環境政見巧妙分為「水潤肌」、「涵氧肌」、「逆齡肌」3大政見主題，並運用「1＋1＋1面膜保養3大肌」助攻，要跟髒空氣、汙染水、壞身體說Bye Bye，讓新竹縣逆齡成長又晶瑩透亮。

鄭朝方響應「我們要喝乾淨水」，在「水潤肌」篇政見提出修法保障並向中央爭取經費，達成「飲排分離」的目標，落實廢水專管專排，避免常規排放工業廢水流入飲用水體中。

鄭朝方對維護空氣品質，在「涵氧肌」篇政見主張補強科技執法，如空拍機搭載空氣採樣、熱顯像等設備，迅速準確找出汙染源及蒐證紀錄，讓科技執法與稽查人員雙向結合落實稽查工作。

鄭朝方在「逆齡肌」篇政見，提出爭取經費興建溪南國民運動中心，促成頭前溪運動光廊，盤整規畫河岸綠地空間，讓縣民有室內運動空間和戶外休閒運動的場地的選擇。

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(中時 )