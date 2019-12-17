居仁國中資優班張姓女學生今年10月間下課後，由72歲阿嬤騎機車接回家，途中嬤孫兩人被吳姓駕駛開的曳引車當場輾斃，雙方迄今沒有和解，吳男已聲請調解，台中地檢署17日依過失致死罪起訴吳男。

吳男在2019年10月16日下午4時許駕駛曳引車由自由路3段由西往東行駛，在進化路、建成路交叉路口等紅燈。72歲的王婦騎著新買的輕型機車，去居仁國中在就讀資優班的張姓孫女返家，遇到紅燈則停在曳引車右側。

路口綠燈一亮，曳引車右轉沿建成路網和西方向行駛，未讓直行的王婦先行，右前側不慎撞擊王婦所騎機車，人車倒地，曳引車又輾壓嬤孫，導致兩人現場死亡。吳男肇事後，留在現場等待警方前來處理，並向警方自首，承認是肇事人。

檢察官認為吳男駕駛曳引車過失行為侵害王婦及張姓女學生生命法益，觸犯2個過失致死罪，請求法官從重處斷。但他肇事後自首接受裁判，但因被害家屬不願意與他見面，至今未獲和解，依過失致死罪將他起訴。據了解，吳男已聲請調解，並排定在12月下旬進行。

(中時 )