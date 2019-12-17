「帝王蟹天丼」帝王蟹腳彈牙滑嫩，搭配脆口的青龍、舞菇、海苔、半熟蛋等最佳幫手，最後淋上秘傳百年的江戶前醬汁，超值優惠價每份只要720元。（馮惠宜攝）

海鮮控老饕們快衝！創下全台開賣首日短短兩小時完售的金子半之助帝王蟹天丼，曾因超強人氣使其於11月27日短暫缺貨，現趁著耶誕節、跨年前夕，至18日起金子半之助正式宣布全台6間金子半之助門市同步獻上「帝王蟹天丼」，且更加碼推出價值數千元帝王蟹加碼抽。

這次重磅回歸的「帝王蟹天丼」嚴選智利進口頂級帝王蟹，並且由專業的職人炸手們將帝王蟹們一隻隻分解開殼，只保留最飽滿鮮甜的蟹螯及蟹腳（部位隨機出餐），再使用日本低溫烘焙胡麻油酥炸至鮮甜多汁，彈牙滑嫩的狀態，搭配脆口的青龍、舞菇、海苔、半熟蛋等最佳幫手，最後淋上秘傳百年的江戶前醬汁。

而看好耶誕及跨年的超強買氣，以及為慶賀金子半之助連續六屆榮獲日本全國丼最高榮譽「天丼部門金賞獎」，金子半之助再另外加碼：12月18日到1月8日只要上金子半之助官方粉絲團指定貼文，拍照打卡上傳點購人氣帝王蟹天丼的畫面，便可再抽價值數千元的整隻智利帝王蟹。

(中時 )