去年九合一大選，韓國瑜在政壇掀起「韓流」，並靠著深植人心的口號，成功將高雄從綠地變藍天。然而，隨著韓宣布參選2020總統大選，雖仍有支持者力挺，但也傳出不滿聲浪。有網友認為，他在總統大選中，沒有拿出背水一戰的魄力，「輸了還有高雄市長這個備胎」這種感覺，一定在高雄人間揮之不去。

韓國瑜去年參選高雄市長，起初不被看好，但韓仍憑藉著「一碗滷肉飯」、「一瓶礦泉水」、「北漂」、「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」等韓式語言，讓許多高雄市民感動，最終擊敗對手陳其邁，成為高雄市長。

韓國瑜在打高雄市長選戰中，除了朗朗上口的口號，造勢更創下紀錄，其中「三山造勢」更堪為經典。「三山造勢」最終場的岡山造勢，主辦方更宣布人數破十萬，旗海飆揚的畫面感動許多人。

網友H23324216在PTT發文指出，韓國瑜的政治魅力在於背水一戰，高雄選暫的魄力，以及對底層生活的洞察力，講出底層才懂的話術。他感嘆表示，這次總統選舉，他沒有拿出這種魄力。因此，「輸了還有高雄市長這個備胎」這種感覺，該網友說一定在高雄人間揮之不去。

(中時電子報)