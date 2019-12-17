立法院國民黨團今天開記者會質疑蔡英文總統國家資源做為自己競選活動之用，儼然把「國家當作蔡家」，所謂的「行銷台灣方案」，實際上的最直接得益者卻是網紅與蔡英文本身，國民黨團要求總統府立即公布執行科目相關費用及執行成效，讓國人檢視淪為網紅咖的總統，到底替台灣的觀光產業帶來多少效益。

藍委童惠珍批評，這些跟網紅合拍節目，到底是行銷台灣？還是行銷蔡英文？救的是台灣的觀光？還是蔡英文的選情？屢次找網紅合體同框，利用現在高知名度及百萬點閱率的知名網紅來搶攻年輕人選票，兼洗風向提高曝光，但究竟創造了什麼觀光效益？到總統府參觀的人數有變多嗎？總統府周邊商品有多賣嗎？

童惠珍根據觀光局最新統計指出，國人在國內旅遊人次為1.71億人次，較前年下滑6.74％，這已經是連續2年衰退，平均每人旅遊次數也下滑0.61次。國人國內旅遊總費用為3,769億元，比上一年4,021億相比，下滑6.27％。

藍委王育敏批評，跟網紅合作的活動，根本就只是為了蔡英文的個人造勢，無益於觀光效益，這種無法深入探討問題，讓政策宣傳變得非常膚淺，名為拚觀光，實則變相為選舉造勢。王育敏質疑，總統府的在執行網紅合作，是用公帑？還是自掏腰包？若是公帑，成效為何？替觀光產業帶來多少利益？

藍委許毓仁質疑，蔡英文用網紅行銷自己，「波特王」事件中，影片內容全聚焦在蔡英文身上，跟國家政策一點也沾不上邊，因此要求總統府公布經費使用情形，委託那些公司製作？有沒有違法相關《採購法》等相關規定？

藍委陳宜民則說，蔡英文的「來去總統府住一晚」除了在臉書po文讓英粉歌頌外，對於台灣觀光產值毫無助益，10組國外旅客去總統府住一晚，就能解決國內旅遊業者的困境嗎？

(中時 )