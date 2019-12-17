投資族必看！塔羅測未來3個月投資運勢。（圖／奧斯老師提供）

人家說上班賺得死薪水，要累積財富就要靠投資，但投資有賺有賠，有時又覺得怕怕得不敢投資，若最近有投資打算的人，不妨和奧斯一起看看，最近三個月的投資運勢如何吧！

牌I

這樣的牌組多半代表的是金錢的入帳及經濟的出發，因此選到這組牌的朋友，最近若有投資打算，做好準備得你就可以直接入場投資了！最近的投資運勢挺理想，而金錢入帳在投資這方面更是明顯，所以奧斯會說觀望許久的人或是做很久功課的人，最近可以準備籌資囉！

牌II

這組牌代表的是盲從及盲目跟隨的意思，因此選擇到這組牌的朋友，最近若有投資的打算，奧斯老師會建議再考慮一下，不要太過躁進的入場，因為可能出現入場投資號就被套牢的狀況！畢竟錢都是辛苦賺來的，還是保守一點會比較好！另外也建議你，若真想投資，可以請教身邊年紀稍長的朋友，這組牌其實也暗示了你的財運貴人來自這個方向！

牌III

這樣的牌組多半代表的是小額金錢的入帳或是小甜頭的投資回報，因此選到這組牌的朋友，最近的投資運勢還算是及格！想投資可以，不過在獲利方面不會太理想，因為那種一夜致富或是進場後就飆漲的獲利方式不會出現！只會有穩健成長的狀況出現。

牌lV

這牌組代表的是遲疑及錯過，因此選到這組牌的朋友，整體投資運勢比較不理想！這組牌有著你投資不會賺錢，不投它就會賺錢的意思，是款標準與你作對的牌組，奧斯會建議若目前想做些投資的人，可以聽取專業人士的建議，將能幫助緩解投資運氣差的狀況。

※奧斯占卜師授權轉載文章※

(中時電子報)