洋基大撒幣9年3.24億美元買下天王級投手寇爾(Gerrit Cole)，太空人痛失大將，冬季會議又毫無作為，但外界還是看好太空人？美媒CBS SportsLine季外預估洋基贏下世界大賽的機率從5.7%驟升至11.9%，換言之寇爾加盟讓洋基奪冠率直接翻倍！

然而太空人的奪冠率依然高達17.4%，畢竟太空人打線確實是大聯盟第一，除非作弊事件遭到重罰，他們的優勢依然是他隊難以追上。話雖如此，美國賭城的莊家有不同見解，在西城賭場(Westgate)開出的賠率，洋基一躍成為奪冠最大熱門，從原本的「1賠4.5」上升到「1賠3」。太空人則從「1賠5」滑落到「1賠7」，甚至輸給道奇(1賠6)。

一般預估寇爾明年的狀態不會像今年這麼好(20勝5敗, 自責分率2.50, 奪三振326)，網路還把寇爾的狀態一併開了賭盤，他新球季達標15勝、290K的機率是「1賠1」。洋基本來就是百勝球隊，他們真正需要寇爾的地方是季後賽，因此SportsLine預估寇爾只能幫洋基例行賽多拿1勝，但奪冠率則是大幅上升。對於冬季會議的補強評分，洋基被評為最高的A+，國民為A，太空人是不及格的F。

(中時電子報)