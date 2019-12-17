新竹市政府投入3300餘萬整修的「茄苳里集會所」17日正式完工啟用。（陳育賢攝）

新竹市政府投入3300餘萬整修的「茄苳里集會所」17日正式完工啟用，市府此次將超過30年的老舊建物整建成如美術館的絕美里集會所，並加入色彩繽粉的玻璃採光罩，融入茄苳里特有的蝴蝶地景生態，未來勢必成為地方新地標。

民政處長倪冠勛表示，原茄苳里集會所與茄苳國小附設幼兒園教室建物老舊，已使用超過30年，集會所建物夏天悶熱，只要下雨就會漏水，同時也有白蟻蛀蝕問題，里民使用不便，環境衛生條件也不好，市府因此投入3341萬元，將里集會所及幼兒園整併原址重建為聯合大樓，打造優質活動場地及學習空間。

而完工後的里民活動中心1樓為茄苳國小附設幼兒園，2樓為茄苳里集會所，屋頂露台未來將供里集會所使用，並利用地勢落差分隔進出動線，避免相互干擾，聯合整併後，腹地更加寬廣且更能符合使用單位的需求，在外觀設計上極具特色，將成為在地美學新地標。

至於1樓的幼兒園正辦理內裝工程，預計109年2月下旬完工，未來可提昇幼兒學習品質，也滿足社區居民的托育需求。

市長林智堅指出，市府近5年投入超過5億、興建22處活動中心和集會所，此次再投入3000餘萬元，改善30年的茄苳里集會所，造福茄苳里超過1000位里民，而里集會所啟用後，除了原有的社區關懷據點及辦理共餐外，未來也會規畫唱歌班、舞蹈律動班及書法、花藝等才藝活動，並結合附近產業如茶花開設相關活動課程。

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(中時 )