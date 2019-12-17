儲蓄是良好的習慣，在存錢的同時還能夠避免掉不必要的浪費。到了年底，許多人會了讓自己多賺點年終，在歲末開始清點辛苦餵的撲滿成果，頓時成了「殺豬公季」。網友曬出養肥的豬公照，表示共存了85K，令大家直呼：「不簡單」。
網友便在臉書《爆廢公社》中表示，「如果這一年沒有存這隻豬，相信會在無形中把這筆錢花掉，生活樂趣從你我習慣中養成」。該原PO指出，他花將近1年時間，在平常生活中省下一點一滴的零錢，終於給它存下了一筆優渥的年終獎金。經過2小時的盤點細算，共存了85,750元。
原PO將鈔票、零錢整理成一疊，整齊的樣子讓網友驚呼，「好像警查破案的贓款照」。而大家也紛紛佩服原PO的毅力，能夠把大鈔小鈔都存起來，沒有浪費掉。原PO更表示「存錢是場耐力賽」。
雖然有網友提出，「這麼多錢，不如放在銀行存起來」，不過許多人仍認為，存撲滿跟存銀行，有不一樣的樂趣所在。但網友也提醒，從打破豬公的那一刻開始，要非常小心花錢的速度，通常，人更容易在此時破財。
文章來源：爆廢公社
(中時電子報)
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