Darren Street的紳士行為，竟遭面試者指責「破壞家庭和諧」。（照片來源：Darren Street臉書）

「狗咬呂洞賓，不識好人心」的情況，發生在一名英國公司CEO身上，讓他哭笑不得！一名求職者在面試前失聯，事後才傳訊表示祖母過世，因此無法參加面試。公司CEO史崔特（Darren Street）發揮英國紳士精神，寄了張慰問卡到男子家，豈料竟遭男子抗議，說這張卡片讓他妻子發飆、家庭失和。

史崔特在臉書披露，他依照公司標準流程，在約定面試的前一天和當天上午電聯這名45歲的面試者，但對方沒接電話也沒出現，一整個失聯。事後史崔特收到該男子的簡訊，表示因祖母過世而無法接聽電話。

史崔特不但接受了對方的解釋，更寄發慰問卡到他家。然而這名男子竟然發臉書私訊指責史崔特，表示這張卡片讓他妻子發飆，因為「祖母過世」是個謊言，男子顯然被老婆狠狠教訓一頓，因此反過來教訓史崔特「無權寄這張卡片」。

史崔特看了好氣又好笑，反問對方：「所以你撒謊了，現在撒謊被老婆發現，而這是我的錯？」。

對話曝光後，網友紛紛回應：「天啊」、「永遠不要跟老闆說謊，用正確的方法對待他們」、「這就是現在的社會，責怪永遠比承擔責任來的容易許多」、「這是我看過最天才的對話。」。

(中時電子報)