台中市副市長楊瓊瓔，外傳將於今日台中市議會定期會結束後，宣布請辭參選立委。楊瓊瓔先前多日未出席市議會，17日現身市議會，面對記者詢問是否請辭？楊瓊瓔強調，總預算案今日三讀通過府會合作拚經濟，讓市政更好；她現在心裡所想的就是台中要更好。

台中市議會今天召開第3屆第2次定期會最後1天議程，進行總預算案三讀會，中午前已結束議程。楊瓊瓔會前先到議長室向議長張清照致意；她說，「府會合作，真的很感謝，好好拚經濟！」

楊瓊瓔進入議場前接受媒體訪問，針對是否在定期會結束後宣布請辭參選？楊瓊瓔指出，她希望總預算案今日順利三讀通過，府會合作拚經濟，讓市政更好，她在心裡所想的就是台中要更好，做任何公職包括未來，一定以市民福祉為依歸！

楊瓊瓔在市議會結束後強調，她會好好的加油，非常感謝大家的關心！更感謝市議員們的支持，讓台中市109年度的總預算順利完成三讀。

(中時 )