海巡署偵防分署高雄查緝隊繼12月12日提供關鍵情資與日本聯手，在日本天草市魚貫港緝獲安非他命600公斤，成功剷除國際販毒集團後，今(17)日凌晨再傳捷報，與第五岸巡隊、鳳山查緝隊、第五海巡隊等單位，在旗津漁港查獲高雄籍漁船走私市價約2500萬元私菸610箱，總計30萬5,000包。

海巡署偵防分署表示，高雄查緝隊於日前接獲情資顯示，旗津私菸集團計畫於年前走私大量香菸牟取暴利，隨即組成專案小組進行追查，經多日蒐證發現一艘高雄籍漁船行跡可疑，研判有走私可能，果然於12月17日凌晨，專案人員見時機成熟，等待漁船載滿私菸進港停泊後發動查緝，當場在漁船冷凍艙底部發現密窩，查獲未稅香菸經統計市價高達2,500萬元。

海巡署偵在旗津漁港查獲高雄籍漁船走私市價約2500萬元私菸610箱，總計30萬5,000包。(戴志揚翻攝)

海巡署偵在旗津漁港查獲高雄籍漁船走私市價約2500萬元私菸610箱，總計30萬5,000包。(戴志揚翻攝)

海巡署偵防分署強調，因走私集團犯罪手法不斷演進，海巡署統合岸海所屬單位，組成打擊犯罪團隊，對外透過與鄰國情資交換，對內與友軍情資共享，期將偵辦能量最大化，保障社會治安與民眾福祉。

目前本案將依違反菸酒管理法函送高雄市政府財政局菸酒管理科裁處，並追查幕後集團防堵走私入境。

(中時電子報)