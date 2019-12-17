移民署近日接獲民眾反應，指稱在越南當地網路瘋傳1則訊息，內容表示，以後越南人嫁至台灣得不到承認，還會被台灣政府判處3年有期徒刑，對此移民署嚴正駁斥，指這是2017年就已流傳過的斂訊息，越南從未禁止與台人結婚也不會觸法。

該則謠言似模似樣表示，「本月16日，越南部長李成龍率代表前往來芹詩市人民委員會探訪，國籍和司法部鑑定局局長阮功慶在會中建議，司法人員不得提供單身證明，給打算在台灣結婚的越南婦女。

阮功慶表示，據台北經濟文化辦事處的通知，台灣當已禁止外國婦女在台與台灣公民結婚，違者將觸法，提醒民眾注意此事…」

移民署指出，已向駐台北越南經濟文化辦事處查證，該處表示越南並未禁止國人與外國人結婚，亦未發布相關新聞，這是2017年便傳過的網路假訊息。

移民署表示，國人若與越南人結婚，須先赴越南當地辦理結婚，結婚證書經我駐外館處面談通過後辦理驗證，並 在臺戶政事務所辦妥結婚登記後，越南人即可據以申請依親簽證來臺居留。

另自2008年起，均有提供我駐外館處「新住民入國前輔導手冊」，以利需要的民眾瞭解相關資訊，民眾有疑問可去電查詢，不要聽信不實的網路謠言。

(中時 )