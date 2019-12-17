工業級存儲製造大廠宜鼎國際(5289)，近年積極跨入工業AIoT領域，近日擴大集團布局，轉投資專注於感測技術的維新應用科技並納入集團事業體系，以利建構智慧城市落地方案。

宜鼎國際董事長簡川勝表示，維新應用長期專注於環境與空氣感測技術，產品深入各項應用領域，因此看重其深厚研發能量，未來將為宜鼎在AIoT的全球布局中，扮演前端資料蒐集的重要角色，並共同整合集團軟硬體技術，提供更全面的智慧物聯網（AIoT）方案。

看好工業4.0下的智慧工廠、智能建築等產業未來市場潛力可期。宜鼎集團近年積極在工業電腦周邊整合布建的AIoT生態系，將與維新的先進傳感器技術軟硬結合，預期將帶來可觀的整合效應。

維新應用於2012年成立於新竹，主要提供智能傳感器技術並已成功導入全球互聯網設備中，擁有研發團隊以及多項原始專利，是國內少數可以由前端感測器設計、電氣電路訊號處理、韌體演算法開發、軟體平台撰寫、感測器校正、生產自動化設計等，提供完整的設計開發與產品服務能力的公司。維新近年更利用在感測器上的核心技術優勢，結合各式有線、無線的通訊技術，加入AI大數據分析，發展出AIoT整體解決方案。

維新應用總經理林春輝表示，宜鼎和維新應用對於AIoT的未來抱有相同的理念，將融合彼此的經驗，並以整合的軟硬體技術能力共同推動AIoT落地。

維新應用最新產品iAeris系列包含室內和室外空氣質量檢測，檢測因子包括溫度，濕度，二氧化碳，一氧化碳，顆粒物（PM10和PM2.5），揮發性有機化合物（TVOC）和甲醛等，採用工業等級的傳感器和先進的內部開發演算法為核心競爭優勢，並獲得多項國際認證。透過雲端連接可進一步控制設備，為空氣與環境檢測提供360度智能解決方案。

維新產品應用多元，目前已積極布建的智慧城市、智慧建築等工業應用之外，對於空氣質量監測標準特別嚴苛的高端工業領域，如智慧醫療、智慧工廠、研究實驗室、能源油礦業等特殊工業應用，皆已成功導入，並可提供客製化解決方案。

(時報資訊)