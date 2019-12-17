少子化、人口結構高齡化在全球現代國家已是不可忽略重要課題！2018年4月內政部宣告，台灣65歲以上人口突破14％，正式進入高齡社會。TLC旅遊生活頻道《垃圾屋剋星》記錄一群英國專業清潔團隊，幫助身障失能、無法自理生活的老人，及患有嚴重「囤物症」的人們。獨居老奶奶尿桶發黑，臭到清潔專家狂吐。專家進行令人難以置信的大掃除改造、瓦解家中的陳年囤物危機，為有照護需求的民眾重拾安全且舒適的居住環境。

囤積物多到長年無法在床上睡覺。（圖取自TLC旅遊生活頻道官網）

專家協助清出2噸垃圾 身障者屋主感動爆哭。（圖取自TLC旅遊生活頻道官網）

自1970年代就維持高齡社會至今的英國，近年在老人居家環境照護領域，發展出了一種專門清潔居家環境的新興產業，非常值得台灣等高齡社會國家效仿借鏡。

此次《垃圾屋剋星》專家們將為囤物成性的獨居老奶奶，以及與在屋內飼養16隻寵物的身障夫妻提供專屬清潔服務，無論是面臨史上最嚴重的惡臭、堆積如山的排泄物等，或是雜物頂到天花板、滿到房間門關不起來的空間。

《垃圾屋剋星》，跟著清潔好手，重拾乾淨亮麗的感動。（圖取自TLC旅遊生活頻道官網）

清潔專家們都將使出渾身解數，一一清出不必要的囤積物，清除各個角落的陳年髒污惡臭，誓言讓屋主重新擁有房屋原本的樣貌，能夠舒服地躺回乾淨的床上睡好覺。

想看專家使出渾身解數讓房子煥然一新、幫助屋主重獲新生嗎？每週一晚間9點，鎖定TLC旅遊生活頻道《垃圾屋剋星》，跟著清潔好手，重拾乾淨亮麗的感動！

垃圾滿屋怎麼辦？囤積症最後救星掃除專家登場。。（影音由LC旅遊生活頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)