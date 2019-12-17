美股道瓊工業指數大漲百點帶動台股17日氣勢如虹，突破12,000點，續創29年新高。但金管會主委顧立雄17日表示，從監理立場還是要強調「居高思危」，面對許多不確定因素，要審慎加強面對，金融業最重要是增強經營韌性。

顧立雄表示，2019年很多項目都創新高，包括今年前十月金融業獲利超過6,000億元絕無問題，甚至上看6,500億元、創歷史新高，台股也創歷史新高，但他提醒還是要「居高思危」。

顧立雄指出，上任二年多來感受到金融環境變化很快，還有金融科技挑戰，很多不確定的風險，不管在風險控管、金融業務創新都要加強，希望金融業持續發展帶動實體經濟發展。

對於台股市值會突破40兆嗎？顧立雄指出，昨天台股市值就39.2兆了今天又漲，市值當然會增加，但大家要居高思危。在整體環境、基本面佳、台股殖利率表現、資金寬鬆都是這一波帶動台股上來的因素，接下來中美貿易戰已經傳出消息要達成協議，也會有助台股向上提升，但看起來中美貿易戰還不會完全的停歇，只是階段性的協議達成，「不代表市場後續就萬里無雲」，還有很多不確定風險存在。

顧立雄強調，面對這樣資本市場、台股12,000點環境，還是要戒慎以對，希望股市平穩發展，市場健全是我們最重視的。

(工商 )